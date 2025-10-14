YouTube Cantor D’Angelo morre aos 51 anos vítima de câncer no pâncreas

O cantor e compositor D’Angelo, vencedor de quatro prêmios Grammy, morreu nesta terça-feira (14), aos 51 anos, em Nova York. A informação foi divulgada pelo site TMZ, que revelou que o artista lutava contra um câncer no pâncreas.

Conhecido por hits como Brown Sugar e Untitled (How Does It Feel), D’Angelo foi um dos nomes mais marcantes do R&B e do soul dos anos 1990 e 2000. A confirmação da morte foi feita por pessoas próximas à família e por seu ex-empresário, Kedar Massenberg.

D’Angelo iniciou a carreira em 1995 com o álbum Brown Sugar, que o apresentou como uma nova voz do soul contemporâneo. Em 2001, venceu o Grammy de Melhor Álbum de R&B por Voodoo. Em 2016, repetiu o feito com Black Messiah, também premiado como Melhor Álbum de R&B.

O cantor acumulou outras conquistas no Grammy, como Melhor Canção de R&B por Really Love e Melhor Performance Vocal Masculina de R&B por Untitled (How Does It Feel).

D’Angelo colaborou com artistas como Jay-Z, Snoop Dogg e Q-Tip. Em 2024, o produtor Raphael Saadiq revelou ao podcast Rolling Stone Music Now que D’Angelo trabalhava em um novo álbum. “ Ele está animado... está trabalhando em seis faixas neste momento e parece super empolgado ”, afirmou Saadiq à época.

O cantor deixa dois filhos e uma filha. A mãe de seu primogênito, a também cantora Angie Stone, morreu no início deste ano em um acidente de carro.