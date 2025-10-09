Foto: Reprodução / YouTube Lady Gaga dispara na corrida pelo Grammy com 'Mayhem', diz revista

A renomada revista Rolling Stone voltou seus holofotes para a popstar Lady Gaga, apontando seu mais recente álbum, Mayhem , como uma das principais apostas para vencer a categoria de Álbum do Ano no Grammy Awards de 2026.

A publicação, conhecida por sua influência na crítica musical, destacou não apenas a qualidade sonora do projeto, mas também seu impacto cultural e a ousadia estética que Gaga imprime em cada lançamento.





Mayhem marca o retorno da artista ao universo da música pop com uma abordagem que mistura elementos eletrônicos, rock alternativo e influências teatrais. O álbum, lançado em meio a uma campanha visual intensa e performances marcantes, tem sido celebrado por fãs e especialistas como um dos trabalhos mais ambiciosos da cantora desde Born This Way . A revista enfatiza que Gaga conseguiu, mais uma vez, reinventar sua sonoridade sem perder a essência provocadora que a consagrou.

A publicação americana também ressalta que o álbum se destaca por sua coesão narrativa. Cada faixa parece dialogar com a seguinte, criando uma experiência imersiva que vai além da simples audição. Essa característica, segundo a revista, é um dos fatores que tornam Mayhem um forte concorrente ao Grammy, já que a premiação costuma valorizar projetos que apresentam consistência artística e inovação.

“Gaga conquistou três indicações consecutivas ao Álbum do Ano, começando em 2010 com ‘The Fame’ , seguido por ‘The Fame Monster’ no ano seguinte e ‘Born This Way’ em 2012. Mas, mais de uma década depois, ela tem experiência a seu favor agora, sem mencionar um LP deslumbrante em ‘Mayhem’ . […]" , iniciou a Rolling Stone em sua análise.

"Gaga se aprofundou em sua própria história em ‘Mayhem’ , um disco que muitos consideraram um retorno às suas raízes dance-pop. Ela transformou seu próprio nome em um refrão em ‘Abracadabra’, ficou macabra na balada em ‘Disease’ e deu vida a tudo isso com uma apresentação que definiu sua carreira no Coachella no início deste verão. Chegou a hora dela", complementou.

Outro ponto levantado pela Rolling Stone é o contexto em que o álbum foi lançado: Gaga optou por um trabalho conceitual, com letras densas e arranjos elaborados. Essa escolha, embora arriscada, tem rendido frutos: Mayhem já figura entre os álbuns mais comentados do ano e tem acumulado críticas positivas em veículos especializados.

Além disso, a revista destaca a performance comercial do álbum. Mesmo com a proposta artística mais complexa, Mayhem conseguiu alcançar números expressivos nas plataformas de streaming e nas vendas físicas, o que reforça o poder de influência da artista.

A presença constante de Gaga em eventos, entrevistas e redes sociais também contribui para manter o álbum em evidência, alimentando a expectativa em torno de sua possível vitória no Grammy.

A revista também faz uma análise comparativa com os outros possíveis indicados ao prêmio. Embora ainda seja cedo para confirmar a lista oficial, a publicação sugere que Mayhem se sobressai por sua originalidade e pela forma como desafia os padrões da indústria. Enquanto muitos artistas seguem fórmulas já consolidadas, Gaga aposta em desconstruções e experimentações que tornam seu trabalho único.

Por fim, a publicação observa que a trajetória de Lady Gaga no Grammy é marcada por altos e baixos, mas sempre acompanhada de reconhecimento artístico. Com múltiplas estatuetas em seu currículo, a cantora já provou ser uma força criativa que transcende gêneros e gerações.

Mayhem , segundo a publicação, pode ser o álbum que consolida ainda mais essa posição, reafirmando Gaga como uma das vozes mais relevantes da música contemporânea.







