MC Carol, de Niterói, usou suas redes sociais na noite da última quinta-feira (9) para desabafar sobre os ataques que tem sofrido por ser funkeira e negra. A cantora ainda frisou que muitas das críticas recebidas vêm de pessoas próximas a ela e que dependem dela. A artista publicou o vídeo visivelmente abalada.

"Vocês não sabem o quanto é difícil ser mulher e cantar as músicas que canto. Vocês não têm noção das coisas que ouço desde quando comecei. Eu nunca tive apoio de ninguém, nunca. E mesmo assim, sozinha, eu acreditei em mim. Acreditei que ia dar em algum lugar, que conquistaria minha independência. E isso aconteceu, só que até hoje, mesmo o funk tendo me dado coisas que não conseguiria de outra forma... mesmo ajudando um monte de gente, o meu trabalho não é visto como trabalho", disse ela, chorando.

Ela ressaltou que, muitas vezes, as pessoas não enxergam seu ofício como um trabalho:





"É visto como diversão, safadeza. E não adianta o que eu faça ou fale, não adianta. Eu até dei algumas entrevistas falando que iria entrar no mundo da atuação para ter mais respeito. Mas a mulher preta, dentro da arte, da música e da atuação, ela não tem respeito. As pessoas não sabem separar o que é a artista do palco e a pessoa", ressaltou Carol.

A famosa ainda frisou que está bastante exausta com tudo isso.

"Pessoal, estou exausta e esgotada, parece que estou lutando uma guerra sem fim! Sabe aquela pessoa forte que todos pedem ajuda quando precisam? Essa pessoa sou eu. Forte, responsável e disponível para todos 24h. Mas hoje eu precisava chorar e colocar para fora", disse ela.

Carol contou que, devido a todas essas críticas, tem muita vontade de deixar o Brasil.

"Fui chamada de falsa feminista e até de machista. De um tempo para cá, fui acusada de coisas tão baixas... Do ano passado para cá, fui envolvida em coisas que eu nunca fiz, nunca falei. Fui envolvida em problemas que nunca foram meus. E isso cansa, mesmo sendo forte. Três anos atrás, eu anunciei que ia embora do Brasil e trabalhar com outra coisa. E é essa vontade que estou sentindo neste momento. De ir embora e refazer minha vida onde ninguém consiga depender de mim e nem me atacar por puro prazer", disse.

Porém, mesmo atravessando uma fase complicada emocionalmente, a funkeira garantiu que tem recebido muito apoio dos seus.

"Hoje recebi umas 500 mensagens e ligações de afeto. Eu não imaginava que tanta gente gostava de mim e se importava. Às vezes, nós artistas nos trancamos em um mundo e só deixamos um intermediário dizer o que está rolando. E, às vezes, o intermediário não passa a real. E com o passar do tempo, a gente acredita que não somos importantes, que não prestamos e outras coisas piores. Mas essas mensagens acalmaram meu coração. Obrigada, pessoal", finalizou.