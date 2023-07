Divulgação O cantor relembrou momentos conturbados que viveu em seu passado

Lucas Souza é capa da mais nova edição da revista Mensch e refletiu sobre seu casamento com Jojo Todynho e todos os barracos que vivenciou durante o relacionamento. "Perco quem for, mas não me perco novamente", afirmou.



"Em um momento conturbado da minha vida eu perdi sim o foco dos meus objetivos! E acabei me perdendo até mesmo quem era o Lucas", comentou.



O militar é capa da revista MENSOU

O militar fez o ensaio e em algumas fotos aparece vestido e em outras sem camisa em frente a um espelho. Além disso, Lucas comentou sobre a nova fase e novos desafios que vem por aí. "O Lucas de agora está buscando sua essência, que foi muito prejudicada com tudo o que aconteceu", disse.



Polêmicas e discussões

Durante seu relacionamento com a cantora Jojo Todynho, Lucas foi alvo de inúmeras confusões, e mesmo após o fim do relacionamento continuou tendo seu nome envolvido em polêmicas. A confusão foi tanta que em março desde ano, Lucas foi proibido de falar o nome da ex-mulher, sob pena de multa.



Meses após o fim do casamento, Lucas recorreu às redes sociais para se pronunciar após ser denunciado pelo cantora por agressão verbal. O compositor se mostrou surpreso com a atitude da ex-esposa e chorou aos montes nos Stories do Instagram.



Além das polêmicas envolvendo seu relacionamento com Jojo, Lucas já foi alvo de notícias informando que teria sido expulso e foi brutalmente criticado nas redes sociais ao expor seu affair com Liziane Gutierrez.



