Instagram Tília se pronuncia após polêmica entre Dennis DJ e Bárbara Falcão

A cantora Tília, de 22 anos, filha de Dennis DJ, se pronunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (9) sobre a polêmica envolvendo o pai e a ex-esposa dele, Bárbara Falcão. A jovem revelou que Dennis está com a guarda provisória do filho há cerca de sete meses por decisão judicial.

Em vídeo publicado no Instagram, Tília explicou que decidiu se manifestar diante da repercussão do caso.

“ Muitas pessoas estão julgando e fica muito difícil de entender o real fato das coisas. E eu preciso me sentir na obrigação de dar clareza. Para quem não sabe, o meu pai está com a guarda provisória do meu irmão há 7 meses ”, afirmou.

A cantora destacou que a decisão partiu de um juiz, após um episódio grave.

“ Um juiz teve essa decisão há 7 meses, em deixar a guarda provisória do meu irmão com o meu pai. Vocês podem concordar comigo que nenhum juiz vai decidir isso por nenhum motivo. Deve ter acontecido alguma coisa muito séria, que eu posso garantir pra vocês, que foi muito sério pra essa decisão ter sido tomada ”, completou.

Tília afirmou ainda que a situação tem sido delicada para a família.

“ Isso tudo é só a pontinha do iceberg que vem acontecendo há 7 meses ou um pouquinho mais. Bom, a minha irmã está aqui e não vai me deixar mentir. Eu tenho até uma leve ansiedade para falar sobre esse assunto, sobre essa pessoa ”, contou.

Tília nega acusações e defende o pai nas redes sociais

Durante o desabafo, Tília mencionou um episódio de agressões verbais durante o aniversário de seis anos do irmão. Segundo ela, Bárbara teria ofendido familiares e uma funcionária de Dennis. “ Eu não quero expor mais tudo, porque tudo tem provas. Um juiz não seria doido ou faria isso por nada, né? ”, declarou.

A cantora também negou que o DJ tenha dificultado o contato da ex com o filho. “ Sobre o meu pai estar ‘privando’ ela de ver o próprio filho… é uma das milhares de mentiras! Afinal, a mesma passou sábado e domingo com o filho! ”, afirmou.

Em outro trecho, Tília criticou as acusações de violência feitas contra Dennis.

“ Eu sou mulher e fico triste de ver um assunto tão necessário e sério sendo banalizado por mentiras! Isso sempre foi uma ameaça e chantagem da mesma, pois ela sabe que quando uma mulher fala sobre isso na internet, automaticamente todos vão ficar do seu lado ”, disse.

A cantora também lembrou que um processo anterior foi encerrado.

“ Houve um processo em 2022 que foi arquivado pelo Juiz da Vara de Violência Doméstica contra Mulher a pedido do Ministério Público ”, pontuou.

Tília afirmou que a verdade será confirmada pela Justiça.

“ Lembrando que ela continua vendo o mesmo, é MENTIRA as acusações que ela não vê o próprio filho. Eu coloquei o print dela com ele esse final de semana! Mas quem vai decidir se a guarda pode voltar a ser compartilhada (como sempre foi) vai ser o juiz ”, concluiu.

Bárbara Falcão relata relacionamento abusivo com Dennis DJ





Bárbara Falcão acusa Dennis DJ de relacionamento abusivo

Mais cedo, Bárbara Falcão, ex-bailarina e ex-esposa do produtor musical, afirmou em relato nas redes sociais que viveu um relacionamento abusivo durante 14 anos. Ela disse ter sido vítima de violências psicológica, física, moral, patrimonial e sexual.

Bárbara relatou que enfrenta um processo judicial para reaver a guarda do filho, retirado há quatro meses. “ Nada disso se compara à retirada da minha vida e da vida do meu filho dessa cena, que era nossa, só nossa ”, declarou.

Segundo ela, uma ação policial revistou sua casa na quarta-feira (8), com mandado de busca e apreensão. “ Tive minha casa revistada pela polícia, procurando armas, drogas e granadas, mas não encontraram nada. Estou afastada do meu filho e não posso nem mesmo falar com ele ”, afirmou.

Em nota enviada ao iG, os advogados de Dennis DJ classificaram as acusações como “ totalmente infundadas ”. A defesa ressaltou que as ações tramitam em segredo de Justiça e que o produtor respeita todas as decisões judiciais.

Os representantes também afirmaram que Bárbara mantém contato com o filho e que a partilha de bens ocorreu de forma consensual. “ Dennis DJ mantém o foco no bem-estar do filho, evitando exposição pública que possa prejudicar a criança ou o andamento do processo ”, finalizou a nota.