Reprodução Mel Maia faz tatuagem com bambu durante viagem à Tailândia

Mel Maia , de 21 anos, fez uma tatuagem com bambu durante viagem pela Tailândia. A atriz, que está no país asiático com o namorado, Luan Medeiros, de 30 anos, compartilhou a experiência nas redes sociais. O procedimento seguiu a tradição local e resultou em um elefante vermelho.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel

Em vídeos publicados no Instagram, Mel explicou o processo. “ Gente, eu vou fazer uma tatuagem aqui na Tailândia, que é de bambu. A tatuagem vai sair incrível. Vou fazer esse elefantinho vermelho. Suave. Mas dói ”, disse, acrescentando que o trabalho demorou apenas alguns minutos para ser finalizado.

A jovem explicou as vantagens da técnica tailandesa, como cicatrização rápida, significado espiritual e proteção. Segundo ela, a tatuagem também carrega uma forte ligação cultural com o país. O desenho escolhido representa sorte e conexão com a natureza.

Mel publicou imagens do resultado final, que recebeu elogios de seguidores..

Durante a viagem, Mel Maia também participou de outras experiências típicas do destino. Em Phuket, interagiu com elefantes, alimentou os animais e espalhou lama em um deles. O momento foi registrado pelo namorado e compartilhado com fãs.

A atriz apareceu sorridente nos registros, abraçando a tromba de um dos animais.