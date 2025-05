Reprodução Marina Sena posa de biquíni em vídeo e fãs enchem de elogios

A cantora Marina Sena, de 28 anos, publicou um vídeo nas redes sociais na noite desta segunda-feira (26) usando apenas um biquíni. A cantora aparece sensualizando e escreveu na legenda: “ Cansei de fingir: eu me rendo eu adoro ”. A postagem viralizou e gerou uma enxurrada de elogios dos seguidores.

Nos comentários, fãs exaltaram a performance de Marina com frases como “ Maravilhosa !”, “ Rainha que inspira ” e “ Beleza e atitude de sobra ”.





Cantora já se envolveu em polêmica com o público

Em setembro do ano passado, Marina se envolveu em uma confusão durante o show do cantor The Weeknd, em São Paulo. Na ocasião, a artista estava ao lado do namorado, Juliano Floss, de 20 anos, quando discutiu com uma mulher que fez referência à ex-namorada do influenciador, Vivi Wanderley.

Um vídeo gravado na plateia mostrou Marina tentando empurrar a mulher e jogando água nela. A cena rapidamente ganhou as redes e dividiu opiniões. A cantora se manifestou sobre o caso em entrevista à revista Quem .

“ Sou uma pessoa tranquila. Aquela foi a primeira vez que perdi o controle ”, afirmou.

Ela explicou que reagiu impulsivamente diante do que considerou uma provocação gratuita e desnecessária durante um momento de lazer.