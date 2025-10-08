Foto: Reprodução / Instagram / @kissonline Show de despedida do KISS terá transmissão per-pay-view em dezembro

O músico Gene Simmons, conhecido por integrar o Kiss, sofreu um desmaio ao volante e bateu o carro nesta terça-feira (7), nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela emissora NBC4, que confirmou que o artista foi levado ao hospital e passa bem.

Segundo a polícia, houve uma batida entre o carro de Simmons e um veículo estacionado. Embora o boletim não tenha identificado o motorista, a emissora confirmou que se trata do baixista da banda Kiss, que tem 75 anos.

O músico relatou às autoridades que acredita ter desmaiado enquanto dirigia. O impacto ocorreu em uma área residencial e não deixou outras vítimas, de acordo com a revista People.

A esposa do artista, Shannon Tweed, afirmou que Simmons já está em casa e se recupera bem. Ela explicou que médicos haviam alterado recentemente a medicação que o cantor toma, o que pode ter causado o desmaio.

O caso gerou preocupação entre fãs, que lembraram o histórico de saúde de Simmons. Em 2019, ele passou por uma cirurgia para tratar pedras nos rins e, desde então, mantém acompanhamento médico frequente.

Gene Simmons é um dos fundadores do Kiss, banda que encerrou oficialmente as atividades em 2023 após uma turnê de despedida. O grupo anunciou que deve fazer uma aparição especial em novembro, o que marcaria o primeiro reencontro dos integrantes desde o fim da carreira.