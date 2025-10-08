Instagram Famosos lamentam morte de Arturo Gatti Jr., filho de lenda do boxe

Artistas e influenciadores brasileiros lamentaram nesta quarta-feira (8) a morte de Arturo Gatti Jr., de 17 anos, filho do lendário boxeador canadense Arturo Gatti. O adolescente foi encontrado morto no apartamento em que morava com a mãe, a brasileira Amanda Rodrigues, no México.

A informação foi confirmada pela família à emissora canadense TVA Nouvelles. Amigos e colegas usaram as redes sociais para homenagear o jovem, que seguia os passos do pai no boxe e era querido por atletas e músicos no Brasil.

O comediante Whindersson Nunes publicou uma mensagem de despedida no Instagram: “ Um dia entenderemos tudo isso maninho... Deus te receba. Arturo Gatti Jr. 2008 - 2025 ”. Seguidores deixaram mensagens de apoio.

O rapper Veigh compartilhou vídeos em que aparecia treinando boxe ao lado de Arturo. “ Sinto muito pela sua vida, meu pequeno amigo. Hoje não é um dia bom ”, escreveu. Kayblack também lamentou a perda e publicou registros de um encontro com o jovem em 2024: “ Sem chão. Te amo, filhote. Não consigo acreditar nisso. O legado continua .”

O influenciador Buzeira, amigo próximo de Arturo, fez um desabafo nas redes sociais. “ Depressão não é brincadeira, se cuidem. O pai dele foi três vezes campeão mundial e perdeu pra depressão, e infelizmente Arturo também não aguentou. Faltava só um ano pra você realizar seu sonho de virar profissional ”, disse.

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo, também homenageou o amigo. Ele publicou registros dos dois brincando de luta e afirmou estar “ sem palavras ” com a perda. “ Era um menino de luz, apaixonado pelo boxe e pela vida ”, escreveu.

A morte de Arturo Gatti Jr. ocorre pouco mais de 16 anos após o falecimento do pai, que morreu em 2009, em um flat em Porto de Galinhas, Pernambuco, quando o filho tinha apenas 10 meses. Arturo Gatti foi campeão mundial em duas categorias e é considerado uma das maiores lendas do boxe.

Nas redes sociais, fãs e amigos lamentaram a coincidência trágica e lembraram o talento do jovem. “ Ele tinha o mesmo brilho do pai, mas uma alma ainda mais doce ”, comentou um amigo próximo.