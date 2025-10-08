Reprodução/Instagram/@maraisa Maraisa comenta sobre polêmica

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara , chorou ao revelar que enfrenta dificuldades para engravidar. A artista contou que já passou por duas tentativas de inseminação artificial com o noivo, o empresário Fernando Mocó, mas os procedimentos não tiveram sucesso.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, a sertaneja explicou que iniciou um novo processo de fertilização, mas ainda não realizou a transferência dos embriões. Maraisa pretende dar continuidade ao tratamento em dezembro deste ano.

A cantora contou que o principal obstáculo está na preparação do útero, que precisa estar com o endométrio mais espesso para receber o embrião. “ Tinha que estar 7 centímetros e o meu estava 1,5 ”, disse. Ela explicou que, nessas condições, a gestação não se sustenta e o bebê corre risco de não sobreviver.

Emocionada, Maraisa afirmou que ainda não está 100% pronta fisicamente para seguir com a gestação. Segundo ela, mesmo com acompanhamento médico e uso de medicamentos, o corpo não respondeu da forma esperada. “ Depois que eu me lasquei, que eu tomei um monte de bomba e chegava lá no dia todo relaxadíssima ”, brincou.

A artista também contou que o processo se tornou ainda mais difícil porque muitas amigas engravidaram no mesmo período em que ela tentava realizar o sonho da maternidade. Apesar das frustrações, Maraisa tenta manter a calma e interpretar o momento como uma resposta natural do organismo.

Ela acredita que o uso prolongado de anticoncepcionais pode ter influenciado o resultado das tentativas. “ É um processo, eu tô deixando as coisas acontecerem no tempo certo ”, disse.

Determinada a não desistir, Maraisa confirmou que fará uma nova tentativa em dezembro. “ Se não der também, eu vou tentar no outro mês e vou tentar no outro mês ”, garantiu.

Maiara, irmã e parceira nos palcos, contou que não sabia que Maraisa já estava tentando engravidar. A cantora afirmou que prefere não criar expectativas, mas se mostrou feliz com a decisão da irmã. “ Ela vai ser uma mãe maravilhosa, quando for o momento certo ”, disse.

