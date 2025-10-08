Reprodução/Instagram/@camillyvictoria Camilly Victoria posta fotos em férias no Brasil

A filha mais velha de Xanddy e Carla Perez, a cantora Camilly Victoria, apareceu em suas redes sociais com vários cliques feitos em Salvador, na Bahia. A jovem transmitiu uma vibe de início de primavera nas fotos compartilhadas.

Na terça-feira (7), ela apareceu de biquíni em fotos que destacavam toda a sua beleza e alegria.

Nas imagens postadas, a jovem exibiu suas tatuagens. Ela está na cidade do pai, em Salvador, aproveitando um período de descanso no Brasil. Atualmente, Camilly mora nos Estados Unidos, onde estuda.





Camilly Victoria faz parte da comunidade LGBTQIAP+. Desde 2023, ela vive um relacionamento com Daze, que também reside nos Estados Unidos. As duas chegaram a terminar o namoro, mas reataram após uma separação de três meses. A filha de Carla Perez está com 23 anos.

Os internautas reagiram à publicação de Camilly nas redes sociais.

"Descanso merecido né, menina linda, parabéns, boa semana Deus te abençoe sempre", pontuou uma internauta. "Perfeita como sempre", reiterou uma segunda. "Maravilhosa", frisou um terceiro.

