Reprodução/Instagram Ivete e o filho Marcelo Sangalo

Marcelo Sangalo usou as rede sociais nesta quarta-feira (13) para exaltar sua mãe, Ivete Sangalo. O músico compartilhou uma foto em que aparece com sorriso tímido ao seu lado e escreveu uma mensagem carinhosa na legenda.



"Eterna professora", dizia a legenda.

O clique causou furor entre os seguidores. "Essa aí é hein, e que sorte a sua, Marcelinho! ❤️", disse um deles. "Esse privilégio, é pra poucos meu fi👏❤️", observou um outro. "E quando a escola é boa, o aluno é melhor ainda! Deus abençoe vcs ❤️", postou um outro.

Na última terça-feira (12), Ivete esteve no Rio de Janeiro para gravar o seu novo projeto de samba, "Ivete Clareou", em Santa Teresa.

"Não acredito em coincidências. O céu Clareou, o mar também e a voz de Clara vive pulsando em nós. Viva Clara! Viva o samba! Feliz aniversário a essa, que foi a minha primeira e grande inspiração na música. Hoje, dia 12, dia dela, eu gravo meu projeto 'Ivete Clareou' com amigos queridos, cercada de músicos incríveis e de uma energia surreal de amor" , celebrou a cantora.

Na ocasião, ela recebeu no palco grandes nomes do samba, como Maria Rita, Péricles, Jorge Aragão e Belo.