Reprodução/ Instagram @rachelledistasio @vinijr @virginia Rachelle Di Stasio, Vini Jr. e Virginia

Rachelle Di Stasio, Miss Nova York, vinha sendo apontada como a nova pretendente de Vini Jr. após interações entre eles em redes sociais serem notadas por internautas. Agora, com as especulações indicando uma nova relação do atleta com Virginia, ela surpreendeu ao tomar uma atitude inusitada.

Nesta segunda-feira (6), ela deixou de seguir o jogador no Instagram. Antes, os dois interagiam e ela, inclusive, esteve na capital espanhola para assistir o competidor na partida entre Real Madrid e Villarreal, no Santiago Bernabéu.





No sábado (4), a modelo estava no estádio durante o mesmo jogo em que Virginia Fonseca também apareceu. Ela compartilhou um vídeo do gol feito por Vini Jr., o que acabou intensificando as especulações sobre um possível affair com o jogador brasileiro.

Vale ressaltar que Vini Jr. também retribuiu o unfollow e parou de seguir a Miss nova-iorquina. O affair entre eles não foi confirmado por nenhuma das partes, mas especulado por fãs em virtude das interações. A situação repercutiu em plataformas de interação virtual como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter.

"Ele tá caidinho pela brasileira, aceitem", declarou uma na rede social de Mark Zuckerberg. "A Virginia botando ordem, eu não aguento", prosseguiu uma segunda. "Será que foi a Virginia que pediu?", se questionou ainda um terceiro.

Entenda

As especulações de possível romance entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, algo não confirmado publicamente por nenhum dos dois, começaram em setembro. Já separada, Virginia passou a visitar Madri com frequência.

Não demorou para que os fãs da apresentadora do SBT notassem que ela estava nos mesmos lugares que Vini. Inicialmente, foram vistos no mesmo iate, depois a influenciadora foi flagrada na residência do jogador.

Virginia se separou de Zé Felipe em maio deste ano. Com ele, teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Antes do casamento com o filho de Leonardo, ela teve um envolvimento amoroso com o youtuber Rezende.