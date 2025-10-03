Instagram/@zefelipe Zé Felipe posta foto de mãos dadas com Ana Castela durante viagem

Zé Felipe, de 27 anos, declarou que está na “ fase mais feliz ” da vida durante entrevista ao Portal do João. A fala ocorreu cinco meses após o fim do casamento com Virgínia Fonseca, de 26 anos, com quem teve três filhos ao longo de cinco anos de união.

Ao ser questionado sobre o momento atual, o cantor não citou diretamente Ana Castela, mas fez questão de destacar a leveza da nova fase. " [Meu coração está] muito feliz! Acho que estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Está leve, está tudo incrível, estou bem. Acho que quando a pessoa está feliz, tudo flui. Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que está acontecendo ", afirmou.

Ana Castela também falou sobre o relacionamento

Ana Castela, de 21 anos, também comentou a relação pela primeira vez nesta semana. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela disse que o romance acontece de forma natural.

“ A internet quer fazer a gente pular etapas. Estamos seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando. E está todo mundo muito feliz ”, declarou a sertaneja.

Zé Felipe e Virgínia viveram juntos por cinco anos. Do relacionamento nasceram três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1 ano. O anúncio da separação ocorreu em maio deste ano, após especulações de crise no casamento.

Desde então, rumores apontam que Virgínia estaria se envolvendo com Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, de 25 anos. Ela passou a viajar com frequência para Madrid, cidade onde o atacante vive.