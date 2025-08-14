Reprodução/Instagram Letícia Spiller

Leticia Spiller encheu as redes sociais de charme nesta quinta-feira (14). A atriz posou sem roupa para uma mini sessão de fotos em meio à natureza. Em uma delas, ela chegou a fazer careta enquanto posava para a câmera.



"Pra ela eu faço nudes 😜🥰 não é @daydreamfotografia ? Love you!" , dizia a legenda.

Os cliques não passaram despercebidos pelos seguidores que encheramam publicação de elogios. "Wow! Linda de doer ❤️🔥👈🏽", disse uma delas. "Maravilhosa Lê !!!😍❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥", postou uma outra. "Meu Deus como é linda essa Letícia!❤️", comentou uma terceira.





Recentemente, Leticia utilizou as redes sociais para se declarar ao namorado Franclim Mendes. "Papai do céu ouviu ", escreveu a atriz ao referenciar a música Xuxuzinho de Rita Lee e Roberto de Carvalho.

A artista e o português foram vistos juntos pela primeira vez em público no Carnaval deste ano. Semanas depois, Spiller postou diversos momentos com o amado em suas redes sociais.

Antes do atual namoro, a veterana viveu um affair com Nizam, do BBB 24, depois do término do relacionamento de 7 anos com Pablo Vares.



