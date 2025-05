Reprodução/@neymarjr A filha de Bruna Biancardi nasceu em outubro de 2023, enquanto Helena nasceu em julho de 2024.





Neymar Jr. compartilhou bastidores do encontro de Mavie e Helena. As filhas do jogador são frutos das relações com Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly, respectivamente. Ele também é pai de David Lucca, de 13 anos.







Nos registros, as herdeiras do camisa 10 aparecem compartilhando diversos momentos juntos. O carrossel de fotos começa com um banho e dose dupla, passando por brincadeiras em conjunto.



Já nos stories, Neymar publicou as meninas na casa de boneca de Mavie. O brinquedo é avaliado em cerca de R$ 90 mil. Além disso, o craque posou dando mamadeiras para as duas ao mesmo tempo.

Reprodução/@neymarjr Mavie é filha de Bruna Biancardi, enquanto Helena é da relação com com a influenciadora Amanda Kimberlly





Nos comentários, famosos se encantaram com a fofura das irmãs: "Que lindas", disse a atriz Giovanna Lancellotti. Rafaella, irmã do jogador e tia das meninas, comentou um emoji de coração, assim como Bruna Biancardi.

Mavie, filha da atual companheira de Neymar, tem 1 ano e 6 meses. A irmã paterna da menina tem 10 meses. Apesar das polêmicas durante as gestações, o pai planeja que elas sejam criadas juntas.