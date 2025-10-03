Reprodução/ Instagram @brunabiancardi Neymar, Bruna Biancardi e Mavie

Mavie, filha do jogador de futebol Neymar Jr. e da influenciadora Bruna Biancardi, ganhou uma enorme festa na última quinta-feira (2). Familiares e famosos da classe artística marcaram presença no evento, que ocorreu na Ilha Porchat Clube, em São Vicente, litoral de São Paulo.



Segundo Biancardi, o intuito era focar na experiência da primogênita e de outros convidados infantis. "É o aniversário antecipado da Mavie de 2 aninhos. Vamos fazer diferente dessa vez, uma festa mais focada nas crianças", disse nos stories.





“A gente sempre faz festa mais focada às vezes para os adultos do que para as crianças, com atração musical, com show, festa que vai até tarde. Dessa vez, a gente quis fazer diferente, quis fazer para as crianças se divertirem. É tudo para elas", acrescentou.

A temática escolhida foram princesas clássicas de animações cinematográficas da Disney. Para organizar tudo, os pais teriam desembolsado aproximadamente R$ 4 milhões, segundo o site A Tribuna.

"Que festa linda! Que dia especial. Você trouxe ainda mais luz para as nossas vidas! Deus te abençoe sempre. Te amamos muito", comentou Bruna no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 14,3 milhões de seguidores.

Embora tenha ganhado a festa luxuosa nesta quinta-feira (2), Mavie só vai completar dois anos na próxima semana. A filha número dois de Neymar Jr. veio ao mundo no dia 6 de outubro de 2023. Neste ano, a data cairá na próxima segunda-feira.

Clã Neymar

Davi Lucca é o filho mais velho de Neymar Jr., nascido do antigo relacionamento do atleta com Carol Dantas. Além dele, o jogador do Santos é pai de Mavie e Mel, frutos da atual relação com Bruna Biancardi, e também de Helena, de um envolvimento passado com Amanda Kimberlly.