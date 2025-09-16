Luísa Sonza é internacional! A brasileira acaba de ser confirmada no line-up do festival Coachella 2026. A cantora se apresentará nos dias 11 e 18 de abril, dois sábados.
A artista se apresentará no mesmo dia de Justin Bieber. A data, inclusive, marca o seu retorno do cantor após três anos afastado dos palcos. Além dele, também se presentam The Strokes, Labrinth, Alex G e Interpol.
A publicação causou frisson nos brasileiros. "Meus Deus, finalmente!", afirou uma fã. "Luísa vai arrasar como sempre", escreveu outra. "ansiosa pra @luisasonza tá 🇧🇷❤️🔥", postou uma terceira.
Recentemente, Luísa recorreu às redes sociais para mostrar seu novo visual. Em foto compartilhada na plataforma, a artista aparece ostentando as madeixas mais escuras na raiz, com um tom castanho, mas mantendo as pontas claras.