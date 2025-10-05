Instagram/@iamkaylanicole/@killatrav Ex de Travis Kelce reage a suposta indireta em música de Taylor

Em meio à repercussão global do novo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, uma voz do passado parece não ter ficado indiferente ao lançamento.

Kayla Nicole, modelo e repórter esportiva de 33 anos, ex-namorada do jogador da NFL Travis Kelce, publicou uma resposta sutil nas redes sociais após fãs e veículos internacionais apontarem que uma das faixas do disco seria uma referência direta a ela.

Nicole e Travis viveram um relacionamento marcado por idas e vindas entre 2017 e 2022. Um ano após o término, o atleta assumiu namoro com Taylor Swift, com quem ficou noivo em agosto deste ano.

Agora, o lançamento do novo trabalho da cantora levanta especulações sobre possíveis alfinetadas ao passado amoroso do casal.

A terceira faixa do álbum, intitulada Opalite, contém versos que muitos interpretaram como uma crítica à ex de Kelce.

“Você não conseguia entender por que se sentia sozinho”, canta Taylor. “Você estava nisso de verdade, ela estava no celular e você era só uma pose.”

A letra continua: “E não tentamos amar o amor? Damos tudo o que temos. Você finalmente saiu da mesa, e que pensamento simples. Você passa fome até não passar mais.”

A interpretação ganhou força após ressurgir nas redes um vídeo antigo de Travis Kelce pedindo para que Kayla largasse o celular durante um jantar, enquanto ela filmava um story.

Nas imagens, ele diz: “Meu Deus. Larga o celular. Larga o celular. Você nem está mais bebendo seu vinho, podemos ir?”

Sem citar diretamente a música ou Taylor Swift, Kayla reagiu nas redes sociais, poucas horas após o lançamento do álbum. Em seus stories, compartilhou um trecho do reality America’s Next Top Model, no qual a modelo Eva Marcille responde à pergunta “Como você se compara às outras garotas por aí?” com: “ Eu não me comparo a outras garotas... Não sou comparável a ninguém.”

A postagem foi vista como uma resposta elegante à suposta provocação. Fãs da modelo também se mobilizaram em apoio nos comentários de suas redes sociais, em meio a ataques recebidos desde que o trecho da canção começou a circular.

Apesar da movimentação intensa entre os fãs de ambos os lados, nem Taylor Swift nem Travis Kelce comentaram publicamente sobre as especulações envolvendo a letra da música.