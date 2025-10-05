Reprodução/ Instagram @gustavomioto @marimenezees_ Gustavo Mioto e Mari Menezes

As especulações em torno do suposto affair entre Gustavo Mioto e Mari Menzes chegaram ao conhecimento do cantor. Neste domingo (5), o sertanejo resolveu explicar a situação após a repercussão do caso em plataformas de interação virtual.



Segundo o ex-namorado de Ana Castela, ele e a influenciadora não estão se relacionando amorosamente. O músico ainda pontuou que a rotina intensa era o motivo de impedi-lo de se relacionar com alguém no momento.

“Eu não faço nada. Eu não tenho tempo [de ter affair com ninguém]”, declarou o cantor nos stories de Mari, que ultrapassou a marca de cinco milhões de seguidores no Instagram, rede social de Mark Zuckerberg.

“Só trabalhando e o povo está inventando coisa. A gente sentou na mesma cadeira, o que está rolando?”, brincou ela, tentando desfazer os rumores.

As especulações surgiram neste fim de semana, depois que internautas notaram coincidências entre as publicações da influenciadora e do cantor em uma praia. Isso porque as postagens foram feitas com menos de uma hora de intervalo e exibiam o mesmo ambiente, com cadeiras idênticas e paisagem semelhante ao fundo.



Rompimento com Ana Castela

Gustavo Mioto teve um relacionamento cheio de idas e vindas com Ana Castela, também cantora sertaneja. Os dois colocaram um fim definitivo na relação em dezembro de 2024. Após surgirem rumores de um possível envolvimento de Ana com o filho de Leonardo, Zé Felipe, Mioto parou de seguir a ex nas redes sociais.

Rotina intensa

Agora, Gustavo se desdobra para cumprir os compromissos musicais com a estreia em novelas. Ele foi confirmado como o galã da primeira novela vertical da Rede Globo. O formato preza por capítulos curtos, de dois a cinco minutos, focado para o público das redes sociais.