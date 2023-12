Reprodução/Instagram Influenciadora é alvo de críticas ao sortear próteses de silicone

Mari Menezes pegou a web de surpresa ao sortear os seguidores com próteses de silicone. A influenciadora compartilhou o presente no perfil do Instagram e foi alvo de críticas.

"A cirurgia será apenas a colocação de implantes de silicone. Não se converterá em Mastopexia com próteses, ou seja, a paciente não pode apresentar flacidez de pele ou outra indicação cirúrgica que não seja a cirurgia de prótese de silicone"< explicou ela.

Influenciadora ainda comenta que o ganhador não poderá escolher outro procedimento estético. "A cirurgia de prótese de silicone não poderá ser trocada por outra cirurgia e não poderá servir de crédito para outro tipo de cirurgia".

A publicação dividiu a opinião dos seguidores, mas a novidade dos sorteios dos influenciadores impressionou a web. "Ei, pra depois dizer 'eu não sabia, fui paga, ninguém me avisou, aceitei porque não me falaram, errei, fui Moleka'. Não é pertinho sortear procedimento estético/medico. Há lei. CRM proíbe. CFM condena porque não 'se sorteia saúde e todo procedimento estético lida com saúde'", comentou uma; "Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda pode isso?", questionou outro; "O auge da trambicagem", declarou uma terceira.

