Reprodução/ TV Globo Gracyanne Barbosa no "Dança dos Famosos"

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para informar que precisará se afastar temporariamente das atividades por conta de uma lesão no joelho.

O machucado aconteceu durante sua apresentação no ritmo de lambada, exibida no último domingo no quadro Dança dos Famosos, exibido peloi Domingão com Huck. A modelo e empresária lamentou a pausa, no entanto, reforçou que a recuperação é necessária para evitar complicações.

Após constatar a lesão, ela precisou passar por cirurgia para tratar a ruptura do tendão patelar. Em conversa com o iG Gente, o ortopedista e traumatologista do esporte, Bruno Canizares, detalhou o procedimento de Gracyanne e explicou que sua recuperação pode ser demorada, no entanto, pontuou que o processo varia de acordo com cada paciente.

Qual o tipo de lesão identificada?

A Gracyanne sofreu uma ruptura do tendão patelar. Esse tendão é uma estrutura fundamental que conecta a patela (rótula) à tíbia, permitindo que a gente estenda o joelho. Quando ele se rompe, o paciente perde a capacidade de realizar esse movimento de forma adequada. É uma lesão séria, que exige cirurgia para restabelecer a função.

De forma resumida, a cirurgia consiste em reaproximar as extremidades do tendão que se rompeu e fixá-las novamente na patela e na tíbia. O objetivo é restaurar a continuidade do tendão, permitindo que o joelho volte a ter a função de extensão.

Quais os métodos para recuperação?

Após a cirurgia, o processo de recuperação envolve imobilização inicial para proteção da sutura, seguido por fisioterapia progressiva. A reabilitação foca em devolver mobilidade ao joelho, recuperar força muscular — principalmente do quadríceps — e restabelecer a coordenação motora. O acompanhamento multidisciplinar é essencial, com ortopedista, fisioterapeuta e, em fases mais avançadas, preparador físico.

Rede Globo Gracyanne Barbosa se machuca na Dança dos Famosos e pode deixar o quadro





Costuma ser demorada?

Sim, a recuperação é relativamente longa. Estamos falando em média de 6 a 9 meses até que o paciente consiga retomar atividades de maior impacto, como esportes intensos ou treinos de alto rendimento e a dança. É claro que o tempo pode variar de acordo com a idade, condicionamento físico e disciplina na fisioterapia.

É uma lesão comum?

Não é uma lesão tão comum como, por exemplo, a ruptura do ligamento cruzado anterior. A ruptura do tendão patelar costuma acontecer em situações específicas, geralmente em atletas de alta performance ou em indivíduos com sobrecarga repetitiva e esforço extremo sobre o joelho. Também pode ocorrer em pessoas com fatores predisponentes, como uso crônico de corticoides ou doenças sistêmicas que fragilizam o tendão

Que tipo de movimentos ou exercícios podem causá-la?

Geralmente ocorre em movimentos explosivos que exigem contração intensa do quadríceps — como saltos, corridas com arranque ou levantamento de peso em excesso. O tendão pode não suportar a carga e acaba se rompendo. É por isso que a preparação adequada, o fortalecimento muscular equilibrado e a progressão correta dos treinos são fundamentais para reduzir riscos.

Como limita a pessoa lesionada? O que ela fica impossibilitada de fazer?

No momento da lesão, o paciente perde a capacidade de estender o joelho contra a gravidade, ou seja, não consegue andar normalmente, subir ou descer escadas, muito menos praticar esportes. Até atividades simples, como levantar-se de uma cadeira ou do vaso sanitário, tornam-se muito difíceis. Por isso, é uma lesão que impacta bastante a autonomia do dia a dia, exigindo intervenção cirúrgica rápida e um processo de reabilitação bem estruturado.