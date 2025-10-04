Instagram Hungria fala do hospital após intoxicação: “Hoje meu coração é só gratidão”

A Polícia Civil do Distrito Federal informou neste sábado (4) que não foi encontrada a presença de metanol nas bebidas analisadas no caso do cantor Hungria, de 34 anos, internado na UTI desde quinta-feira (2) com suspeita de intoxicação após ingerir bebida alcoólica.

Procurada pela reportagem do iG Gente, a corporação explicou o caso. "De acordo com os peritos, não foi detectada a presença de metanol nas amostras analisadas. Os exames também apontaram que o teor de álcool anidro está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)", diz.





As investigações, contudo, devem continuar, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal. "Outros exames periciais ainda serão realizados para verificar eventual falsificação de rótulos, contrarrótulos, selos, lacres e do próprio líquido", destaca.

"Até o momento, não há qualquer confirmação de casos de intoxicação, no Distrito Federal, decorrentes da ingestão de bebidas alcoólicas contendo metanol. As investigações prosseguem até a completa elucidação dos fatos", completa.

Ainda no hospital, Hungria tranquilizou os fãs e agradeceu o apoio recebido durante a internação. O artista compartilhou uma foto e escreveu: “ Hoje meu coração é só gratidão! Agradeço primeiramente a Deus, que tem sido minha força e meu abrigo em todos os momentos. Sou profundamente grato à minha família, que não soltou a minha mão nem por um segundo, e a cada amigo e fã que dedicou uma oração, uma palavra de apoio e de carinho ”.

"Logo estarei de volta em casa, mais forte e com fé renovada. Obrigado por fazerem parte dessa caminhada comigo, cada gesto de vocês tem feito toda a diferença. Deus abençoe todos vocês! A sexta-feira tem uma energia diferente. Caso sinta uma sede estranha, arrume um lugar seguro para tomar uma”, acrescentou.

Apesar da análise nas bebidas, os exames laboratoriais feitos no cantor ainda não foram divulgados. Segundo a polícia, amostras recolhidas em uma distribuidora de Vicente Pires e em um mercado de Águas Claras estavam dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

Prognóstico favorável

Hungria permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília. O médico responsável, Dr. Leandro Machado, relatou evolução positiva no quadro clínico. O artista passou a noite bem, se alimentou normalmente e apresentou melhora nos índices metabólicos.

Antes da internação, Hungria havia feito um show em São Paulo, em uma casa noturna interditada por outros casos suspeitos de intoxicação por metanol. A polícia ainda investiga se há relação entre o evento e o mal-estar que levou o músico ao hospital.