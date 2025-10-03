Reprodução/Instagram/@hungria_oficial Confira os sete maiores hits do Hungria

O rapper Hungria é um dos principais nomes do gênero no Brasil. Conhecido por sucessos como Lembranças, Dubai, Amor e Fé e Coração de Aço, ele estourou na carreira musical ainda jovem. O artista foi internado na última quinta-feira (2), sob suspeita de intoxicação ao metanol.

Entenda o que aconteceu com o cantor: Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol



Gustavo da Hungria Neves, de 34 anos, ficou famoso no cenário musical desde cedo, com sua primeira música, Hoje Tá Embaçando, lançada quando ele tinha apenas 14 anos. O artista nasceu na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, e conta com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram e mais de 15 milhões de inscritos no YouTube.

Em seu projeto mais recente, o álbum Virou Verão, lançado em fevereiro deste ano, Hungria colaborou com artistas como Léo Santana, WIU, MC Don Juan, Grelo e Psirico, entre outros. Famoso por suas parcerias bastante diversas, o cantor ficou amplamente conhecido como o "rapper do sertanejo" em 2019, após lançar grandes hits com Lucas Lucco (Quebra-Cabeça) e Gusttavo Lima (Eu Vou Te Buscar).





Hungria chegou a ser mencionado durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, quando o campeão da canoagem de velocidade Isaquias Queiroz celebrou sua medalha de ouro citando versos da música Um Pedido, do rapper. Na ocasião, o músico se pronunciou e convidou o atleta para visitar sua casa ao retornar dos jogos.

Confira os maiores sucessos do famoso:

1. Lembranças





Um dos maiores hits do artista, lançado em 2016, fez parte da trilha sonora de Malhação: Viva a Diferença. A letra fala sobre sua superação na infância, após ter sido criado em um bairro humilde. Hungria, no entanto, sempre se orgulhou de suas raízes e canta sobre a simplicidade da vida.

2. Quebra-Cabeça





Já em Quebra-Cabeça, Lucas Lucco e Hungria falam sobre a sensualidade de uma relação. Os dois utilizam a metáfora do quebra-cabeça para representar a confusão emocional em um relacionamento.

3. Um Pedido





Em Um Pedido, o músico aborda a superação das dificuldades, a manutenção da esperança e a realização dos sonhos. Ele destaca a importância de lutar e persistir na busca pelos objetivos.

4. Eu vou Te Buscar





Em 2019, o cantor lançou mais um hit de sucesso, desta vez com Gusttavo Lima. Daí veio a alcunha de rapper do sertanejo.

5. Cara Metade





Lançado em 2025, Cara Metade traz a saudade e das incertezas de uma relação que se ofuscou durante o tempo. O clipe gravado num heliponto de São Paulo, traz a transição do pôr do sol para a noite, representando o brilho do início, as incerteza e a imensidão.

6. Coração de Aço





Esse hit fala sobre um relacionamento cheio de excessos e fuga dos sentimentos num ambiente noturno e conturbado. Aborda ainda a dor de um amor não correspondido, além da fragilidade de quem ama contra a frieza da pessoa amada.

7. Dubai





A música fala sobre a transformação de um lugar simples em um cenário de festa e ostentação, utilizando a cidade de Dubai como metáfora para contrastar o luxo com a simplicidade encontrada em um lar modesto.