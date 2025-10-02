@hungria_oficial/Reprodução Rapper Hungria

O rapper Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria Hip Hop, permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, após ter sido hospitalizado às pressas nesta quinta-feira (02) com suspeita de intoxicação por metanol.

Uma avaliação oftalmológica recente indicou que os exames estão dentro da normalidade, afastando preocupações imediatas com a visão do artista.

Segundo a nova atualização, o artista encontra-se estável, sem apresentar sintomas no momento e em tratamento com hemodiálise.

Detalhes da internação

A internação inicial de Hungria ocorreu devido a um quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, sintomas que levantaram a suspeita de ingestão de bebida adulterada.

A situação remete a casos de intoxicação por metanol que têm sido noticiados em outras regiões do país, como São Paulo e Nordeste, onde foram registrados casos confirmados e em investigação, alguns com desfechos fatais.

Atualmente, o cantor está sob os cuidados de uma equipe médica multidisciplinar no Hospital DF Star. A nota oficial informa que o caso é acompanhado pelo Dr. Leandro Machado (médico assistente), Dr. Guilherme Meyer (diretor médico) e Dr. Allisson B. Barcelos Borges (diretor geral).





Histórico e carreira do rapper

Hungria Hip Hop, de 34 anos, nasceu em Ceilândia, Distrito Federal, e iniciou sua carreira musical aos 14 anos com a faixa "Hoje tá embaçado".

Ao longo dos anos, consolidou-se como um dos nomes mais populares do rap nacional, acumulando milhões de seguidores nas redes sociais e sucessos como "Amor e fé", "Lembranças" e "Coração de aço". Seu trabalho mais recente é o álbum "Virou Verão", lançado no final de 2024.

O rapper também é conhecido por suas parcerias com artistas do sertanejo, como Lucas Lucco e Gusttavo Lima, o que lhe rendeu o apelido de " rapper do sertanejo ".

Sua música " Um Pedido " ganhou destaque internacional ao ser citada pelo medalhista olímpico Isaquias Queiroz nos Jogos de Tóquio.

Em março deste ano, Hungria foi alvo de uma abordagem policial em Goiânia, Goiás, por manobras em via pública com um veículo sem placa e documentação regular, que acabou sendo apreendido. No entanto, não foram identificadas restrições legais contra os ocupantes na ocasião.

A equipe do cantor agradeceu a compreensão e o carinho dos fãs, da imprensa e dos parceiros, reforçando o compromisso com a saúde e recuperação do artista.