Bruna Griphao, de 26 anos, estreou neste domingo (28) como musa da escola de samba Salgueiro e chamou atenção ao mostrar como ficaram seus pés após a festa e os ensaios de samba. A atriz participou do evento de escolha do samba enredo para o Carnaval 2026.
Bruna compartilhou imagens da sola do pé suja e comentou sobre a experiência.
“ Vocês acham que eu curti (risos)? Voltando da minha primeira noite como musa, e teve after. Descalça pelo visto. Que energia, eu amo ”, escreveu.
O evento reuniu diversas celebridades do Carnaval, incluindo Cintia Dicker, Carol Nakamura e Tati Minerato, todas estreando como musas ou já consolidadas na folia. Gkay e Beatriz Michelle também estiveram presentes e foram convidadas para integrar o time da escola de samba carioca.
Energia e samba na estreia
Bruna Griphao declarou que está empolgada para o desfile e quer dar o seu melhor representando a escola. “ Amo essa festa brasileira e quero contribuir com toda a minha energia para o enredo ”, afirmou. A atriz vai homenagear a trajetória de Rosa Magalhães, considerada uma das maiores campeãs da história da Sapucaí.
O anúncio da nomeação de Bruna para o posto de musa do Salgueiro ocorreu há poucos dias. A atriz se prepara para representar a escola durante os desfiles oficiais do Carnaval do Rio de Janeiro.