Reprodução/ Instagram @lexa Lexa comenta boato de briga entre Darlin e Ricardo Vianna

Lexa, de 30 anos, viu as especulações de que o noivo, Ricardo Vianna, e a mãe, Darlin Ferrattry, teriam se desentendido por divergências em relação ao gerenciamento de carreira dela. A funkeira veio a público se pronunciar nesta terça-feira (30).



"Mandei esse vídeo para minha mãe mais cedo rindo da situação, mas agora saiu se espalhando essa notícia que eu não sei da onde tiraram isso. Tipo, do nada alguém acordou e pensou, vou soltar uma nota nada com nada. Ricardo e minha mãe se amam", começou.





"Foi aniversário dele semana passada, ela fez até declaração para ele e agora o povo tá acreditando nessa loucura aí", acrescentou. A cantora e compositora ainda reforçou que oficializará a união com o companheiro no próximo mês.

Além disso, Lexa pontuou que o marido não interfere em decisões que dizem respeito à carreira dela. "Ricardo não se mete em nada do meu trabalho", garantiu a funkeira no Instagram, plataforma na qual acumula mais de 20,6 milhões de seguidores.

"Às vezes, acho que é o mal querendo se instaurar porque, não é possível, casamos mês que vem, tá tudo na paz e do nado vem uma coisa dessas", finalizou Lexa.

Saiba mais

Lexa e Ricardo Vianna não descartaram os planos de uma nova gravidez. Em julho deste ano, a musicista explicou que precisava se preparar e ter autorização médica. Em fevereiro, Lexa entrou em trabalho de parto prematuro e deu à luz a pequena Sophia, que morreu três dias após o nascimento.

"Gente, esse é o maior sonho da minha vida [engravidar novamente]. O maior sonho é ter um colo cheio. Hoje, eu compreendo que preciso estar preparada. Preciso ter autorização médica. E eu vou rezar muito, orar muito, para esse momento chegar", disse na ocasião.