Reprodução/Instagram/@karolinel Karoline Lima exibe corpão em praia

A modelo Karoline Lima usou suas redes sociais para mostrar o novo clima que impera em sua vida. A influenciadora publicou fotos aproveitando a brisa da praia no Rio de Janeiro. De biquíni, ela demonstrou otimismo com essa nova fase.

Após o fim do relacionamento com o jogador do Flamengo, Léo Pereira, Karine tem investido em autocuidado e amor-próprio. Na segunda-feira (29), ela realizou alguns procedimentos estéticos no rosto, além de uma harmonização no bumbum.

Já na terça-feira (30), decidiu curtir uma praia para celebrar essa nova etapa. Usando um biquíni verde neon, a influenciadora comentou:

"Estamos no Rio de Janeiro e ninguém está para brincadeira", disse.





Ela também respondeu aos seguidores que demonstraram preocupação com sua exposição ao sol logo após os procedimentos estéticos. No entanto, tratou de tranquilizá-los:

"Não vou pegar sol, não. Vou só dar um close... tomar uma água de coco", afirmou.

Término com Léo Pereira

Na última semana, veio à tona o fim do namoro entre Karoline Lima e Léo Pereira. Sem dar detalhes sobre o que realmente aconteceu, a influenciadora colocou um ponto final na relação e chegou a apagar as fotos que tinha com o jogador.

Em entrevista, Karoline foi bastante sincera ao falar sobre o término. Ela retornava de uma viagem, no Aeroporto Santos Dumont, quando afirmou que ainda ama o zagueiro do Flamengo, embora não tenha confirmado a possibilidade de uma reconciliação.

"Claro que ainda existe amor. Se eu disser que não, é porque nunca amei. Vamos ser sinceros. Acho muito estranho uma pessoa terminar e, no dia seguinte, dizer que não ama mais. Mas também acredito que o amor se modifica. O amor precisa se encaixar em outras áreas da vida", declarou Karoline.

"Quero me ver feliz em primeiro lugar. Isso independentemente de com quem ou onde. Não estou procurando por ninguém, não estou desesperada. Estou vivendo um dia de cada vez. Me respeitando. O amanhã a Deus pertence", disse ela ao Portal Leo Dias.

O motivo do fim do relacionamento entre Léo Pereira e Karoline Lima continua envolto em mistério. Ambos seguem discretos sobre o que, de fato, levou à separação.

Karoline e Léo estavam juntos desde dezembro de 2023. O romance foi oficializado em fevereiro de 2024, quando a influencer se mudou para o Rio de Janeiro e passou a acompanhar de perto a rotina do zagueiro no clube carioca.