Reprodução: Instagram/@kakadiniz Kaká Diniz e Simone Mendes

Kaká Diniz fez revelações a respeito do valor do cachê que sua mulher, Simone Mendes, ganha em shows. Durante entrevista ao canal Não Minta Pra Mim, na última terça-feira (6), o empresário detalhou como funciona o relacionamento da artista com os contratantes.

"Hoje o cachê mínimo da Simone é 750 mil reais até um reveillon que custa mais de um milhão e 700. Simone vai chegar lá no avião dela, com a banda dela, com a logística, hotel... É um show colocado. É um show pago, cachê", iniciou ele.

Como funciona um show de Simone Mendes?

O marido da performer explicou todo o trabalho da ex-dupla de Simária: "O que é isso? Você paga um cachê de um milhão. A Simone vai estar lá no dia, com a banda dela, transporte é com ela, hotel é com ela e está incluso".

"Se o evento é só ela, normalmente ela leva o led dela, a luz dela. A Simone tem o cenário do show dela, que é por timecode, por exemplo, a luz é cincada com o led e com a música que vai passar e os temas [das canções", acrescentou ele.

"O formato do show dela completo, precisa montar o led da forma dela. Às vezes, o cara não consegue montar e ela é a atração principal, ou o cara leva, ou a gente monta o nosso. Led, som está disponível. Agora, som, palco, segurança, camarote e locação é com você. Você é o contratante", finalizou Diniz ao explicar como funciona a dinâmica.

Veja: