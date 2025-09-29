Instagram Noiva de Oruam agradece apoio e celebra liberdade do rapper no Rio

O rapper Oruam, de 25 anos, deixou a prisão nesta segunda-feira (29) após quase dois meses detido. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concedeu liminar revogando a prisão preventiva.

A reação mais marcante veio da noiva de Oruam, Fernanda Valença. Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora agradeceu as mensagens de solidariedade recebidas durante o período de prisão.

" Gente, já estamos em casa. Quero agradecer a vocês por todo o carinho, pelas mensagens e pela energia positiva que sempre nos enviam e que eu gosto de reforçar que chega até nós. Quero dizer que amamos muito vocês. Muito obrigada por tudo e Deus é maravilhoso ", disse.

Na legenda da publicação, Fernanda escreveu apenas: " Deus é bom ".

Fernanda também repostou uma foto já publicada no perfil de Oruam. Na imagem em preto e branco, o artista aparece agradecendo a Deus e escreveu na legenda: " Jesus tá lá ".

Oruam estava preso desde 22 de julho, quando se envolveu em um confronto com policiais civis. Ele cumpria prisão preventiva na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, no Rio de Janeiro.

A liberdade foi autorizada pelo ministro Joel Ilan Paciornik, que apontou ausência de fundamentação para manter o cantor preso antes de uma condenação definitiva.