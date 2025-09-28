Reprodução/Instagram Maurício Kubrusly completa 80 anos

O jornalista e crítico musical Maurício Kubrusly completa 80 anos neste domingo (28). Nascido no Rio de Janeiro em 1945, o jornalista foi diagnosticado com demência em 2023.

A trajetória do comunicador foi lembrada recentemente no documentário "Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí", lançado em 2024. A produção, dirigida por Evelyn Kuriki e Caio Cavechini, resgata momentos decisivos da vida profissional e pessoal do repórter.

Kubrusly iniciou no jornalismo em meados dos anos 1960, quando visitou os estúdios da Rádio Jornal do Brasil e acabou conseguindo um estágio na redação. Pouco depois, passou por jornais como Jornal do Brasil, Jornal da Tarde e Folha de S. Paulo.

Um dos grandes marcos da carreira foi a fundação da revista Somtrês em 1979, considerada a primeira publicação especializada em música do Brasil. A revista circulou por dez anos.

Ao mesmo tempo, ele comandava um programa de meia hora na Rádio Excelsior AM, atual CBN São Paulo. O sucesso de audiência levou o programa para a FM e, em seguida, o jornalista assumiu a direção da emissora.

Na televisão, a estreia aconteceu no final dos anos 1970, no Jornal Hoje, da Globo, após convite da editora Vera Íris Paternostro. Na emissora, Kubrusly se destacou em telejornais e programas durante 34 anos, até 2019, quando deixou a casa após o fim do contrato.

Em 2016, Kubrusly sofreu um infarto e precisou colocar dois stents no coração. Em 2023, recebeu diagnóstico de demência.