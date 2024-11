Reprodução:Globoplay “Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí" é o nome da produção

Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí é o documentário que irá contar a luta de Maurício Kubrusly contra a demência. A produção, que estará disponível no Globoplay no dia 4 de dezembro, também abordará o sucesso do jornalista .

O profissional foi diagnosticado com demência frontotemporal. Na obra, a questão da memória do repórter será mencionada ao revisitar a sua vida e os escritos, que o tornaram conhecido na área da comunicação.

“Eu fiz muita coisa na vida", reconhece o jornalista em certo momento da produção audiovisual. Gilberto Gil também participa do documentário: em um encontro com Kubrusly, o cantor toca violão para ele, que dança com a esposa. Além do momento, eles conversam sobre quando o comunicador citou o artista em um texto do qual ele já não se lembra mais hoje em dia por conta da doença.

Reprodução: Globoplay Gilberto Gil e Maurício Kubrusly para documentário da trajetória do ex-repórter da Globo

Caio Cavechini, que dirige a obra ao lado de Evelyn Kuriki, comentou a respeito das interações com o ex-repórter da Globo. "A gente chegava e primeiro deixava a poeira baixar um pouco, até ele assimilar a nossa presença", relatou.

"Muito frequentemente ele interagia com a câmera, fazia graça. Ele nunca perdeu o jeito. Às vezes, a gente nem precisava perguntar nada e ele começava a falar. Em vários momentos, ele demonstrava estar consciente, mas sem entender por que merecia um documentário", detalhou o cineasta.