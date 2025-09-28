Lola Young desmaia em show em NY, atualiza fãs e cancela nova apresentação
A cantora britânica Lola Young desmaiou no sábado (27) durante apresentação no festival All Things Go, em Nova York, enquanto cantava a música " Conceited" . A artista foi retirada do palco por uma equipe médica e preocupou fãs presentes no evento.

Poucas horas após o ocorrido, Lola usou o Instagram para tranquilizar o público. “ Oi, para quem viu meu show no All Things Go hoje, estou bem agora. Obrigada a todos pelo apoio ”, escreveu em um story.

No mesmo fim de semana, Lola anunciou que não se apresentaria no All Things Go em Washington, previsto para domingo (28).

Peço desculpas por confirmar que não vou tocar no all things go em DC hoje. Eu amo este trabalho e nunca dou por garantidos meus compromissos e audiência, então peço desculpas àqueles que ficarão desapontados com isso ”, afirmou.

Ela pediu compreensão e acrescentou:

Espero que todos me deem outra chance no futuro. Obrigada a todos que escutam e se importam. Para todas as pessoas que adoram ser más, online, por favor me deem um dia de folga ”.

No show em Nova York, a colega de gravadora Remi Wolf subiu ao palco após o incidente para acalmar o público. “ Minha amiga Lola está nos bastidores, e ela está bem ”, disse, descrevendo o momento como “ realmente assustador ”.

A situação ocorreu um dia depois de Lola ter cancelado outra performance em New Jersey, no evento beneficente We Can Survive. O empresário Nick Shymansky explicou que a decisão foi “ uma medida de proteção para mantê-la segura ”, ressaltando que a cantora é transparente sobre sua saúde mental.

Ela é uma pessoa incrível e sempre leva fãs, carreira e apresentações a sério. Só posso pedir enormes desculpas pelo inconveniente causado ”, completou o empresário.

A artista vem tratando o tema da saúde mental de forma aberta em entrevistas e músicas. Segundo Lola, compartilhar essas vivências ajudou outras pessoas a buscarem apoio. O episódio acontece dias após o lançamento do álbum I’m Only Fking Myself, que sucede This Wasn’t Meant for You Anyway (2024) e My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely (2023).

