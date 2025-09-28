X/Twitter Lola Young desmaia em show em NY, atualiza fãs e cancela nova apresentação

A cantora britânica Lola Young desmaiou no sábado (27) durante apresentação no festival All Things Go, em Nova York, enquanto cantava a música " Conceited" . A artista foi retirada do palco por uma equipe médica e preocupou fãs presentes no evento.

Lola Young COLLAPSED on stage 😳 pic.twitter.com/CR5kpZDrvW — Luxe ✧ (@luxcurv) September 28, 2025

Poucas horas após o ocorrido, Lola usou o Instagram para tranquilizar o público. “ Oi, para quem viu meu show no All Things Go hoje, estou bem agora. Obrigada a todos pelo apoio ”, escreveu em um story.

No mesmo fim de semana, Lola anunciou que não se apresentaria no All Things Go em Washington, previsto para domingo (28).

“ Peço desculpas por confirmar que não vou tocar no all things go em DC hoje. Eu amo este trabalho e nunca dou por garantidos meus compromissos e audiência, então peço desculpas àqueles que ficarão desapontados com isso ”, afirmou.

Ela pediu compreensão e acrescentou:

“ Espero que todos me deem outra chance no futuro. Obrigada a todos que escutam e se importam. Para todas as pessoas que adoram ser más, online, por favor me deem um dia de folga ”.

No show em Nova York, a colega de gravadora Remi Wolf subiu ao palco após o incidente para acalmar o público. “ Minha amiga Lola está nos bastidores, e ela está bem ”, disse, descrevendo o momento como “ realmente assustador ”.

A situação ocorreu um dia depois de Lola ter cancelado outra performance em New Jersey, no evento beneficente We Can Survive. O empresário Nick Shymansky explicou que a decisão foi “ uma medida de proteção para mantê-la segura ”, ressaltando que a cantora é transparente sobre sua saúde mental.

“ Ela é uma pessoa incrível e sempre leva fãs, carreira e apresentações a sério. Só posso pedir enormes desculpas pelo inconveniente causado ”, completou o empresário.

A artista vem tratando o tema da saúde mental de forma aberta em entrevistas e músicas. Segundo Lola, compartilhar essas vivências ajudou outras pessoas a buscarem apoio. O episódio acontece dias após o lançamento do álbum I’m Only Fking Myself, que sucede This Wasn’t Meant for You Anyway (2024) e My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely (2023).