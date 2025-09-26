Reprodução/Instagram Fernanda Lima celebra os 4 anos da filha

Fernanda Lima voltou a falar abertamente sobre sua vida pessoal e surpreendeu ao revelar detalhes da primeira gravidez.

Em entrevista ao podcast MaterniDelas, a apresentadora contou que engravidou dos gêmeos Francisco e João, hoje com 17 anos, em um momento inesperado: durante uma reconciliação com Rodrigo Hilbert.

“Ficamos um ano separados. Eu engravidei no retorno, naquele sexo ‘da volta’. Transamos na obra que eu estava fazendo em casa”, relatou Fernanda.

Mãe também de Maria Manoela, de 5 anos, a apresentadora destacou que sempre sonhou com a maternidade, mas acredita ter esperado o tempo certo.

“Ainda bem que esperei até os 30 anos porque, talvez, se eu tivesse encontrado o Rodrigo antes, eu teria sido mãe antes. Quando o conheci, no primeiro dia já sabia que ele seria o pai dos meus filhos”, disse.

Considerados um dos casais mais sólidos do entretenimento, Fernanda e Rodrigo Hilbert estão juntos há mais de 20 anos, com uma breve separação no período.

Ela relembrou ainda o primeiro encontro, promovido pelo empresário que cuidava da carreira de ambos:

"Passamos uma noite nos olhando de longe, porque só foi acontecer de manhã na beira da praia. Nós ficamos e, desse dia em diante, são 22, 23 anos. Tivemos uma separação no meio, mas mesmo nela, sempre soube que era ele, que eu não podia perdê-lo de vista, e acho que ele também”, completou.

