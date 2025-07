Reprodução Instagram Oruam

Mauro Davi Nepomuceno, conhecido popularmente como Oruam, usou as redes sociais na última segunda-feira (21) para alegar aos fãs que a casa dele teria sido invadida por policiais. Ele responderá por associação para o tráfico de drogas, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato.

Por meio das redes sociais, o rapper publicou uma série de vídeos na qual narrava o episódio. "Eu estava saindo no portão, botou a pistola na minha cara, tentou me prender”, diz em um dos trechos.





"Pegou a visão, tropa? Mais de 20 viaturas estavam na porta da minha casa”, acrescenta em outro momento. O imóvel do músico fica situado no bairro Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

O que diz a polícia?

Os policiais tentavam cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente, que, segundo as investigações, era segurança de um traficante.

No entanto, ao chegarem para abordar o jovem, o rapper Oruam e outras pessoas teriam atirado pedras nos policiais, fazendo com que o rapaz alvo do mandado de busca e apreensão conseguisse fugir.

"Durante a abordagem, o morador da residência e mais oito indivíduos surgiram na varanda, proferiram xingamentos e atacaram os agentes com pedras, vindo a ferir um dos policiais. Tais elementos desceram e continuaram proferindo insultos e ameaças contra a equipe", explica a Polícia Civil do RJ.

"Um deles, inclusive, citando ser filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o 'Marcinho VP', uma das principais lideranças do Comando Vermelho, como forma de intimidação. Um dos homens que participou do ataque aos policiais correu para dentro da casa, o que obrigou a equipe a entrar para capturá-lo. Ele foi autuado em flagrante por desacato, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça, dano e associação para o tráfico", acrescenta.

Indiciado

Nesta terça-feira (22), a Polícia Civil do RJ declarou que Oruam será indiciado por ligação com o Comando Vermelho (CV). O secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, afirmou que o funkeiro responderá por "associação para o tráfico de drogas, e por ligação direta dele com a facção criminosa Comando Vermelho".

"Após esse evento, ele fugiu, se escondeu, no Complexo da Penha. Gravou um vídeo que é uma confissão. Trata-se de um marginal faccionado ligado à facção Comando Vermelho. E desafiando as autoridades de segurança pública a irem até lá para fazer a captura dele", acrescentou Curi ao programa "Bom Dia Rio", da Globo.

O iG Gente tenta contato com a defesa do rapper. O espaço segue aberto.

Quem é?

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, vem se destacando como um dos principais nomes do funk contemporâneo. Com apenas 23 anos, o cantor acumula milhões de plays nas plataformas digitais e figura entre os artistas mais ouvidos do país.

Além do sucesso na música, Oruam também carrega uma trajetória pessoal impactante. Filho de Marcinho VP — apontado como um dos líderes do Comando Vermelho e preso desde 1996 —, o cantor cresceu sem conviver com o pai fora do presídio.