Reprodução/Instagram/@lucasleto Lucas Leto fala sobre polêmica na Dança dos Famosos

Lucas Leto, de 26 anos, falou nesta sexta-feira (19) sobre os beijos trocados com Alvaro, também de 26, durante a madrugada em um quiosque na Barra da Tijuca. O ator explicou que o momento aconteceu em clima de confraternização e destacou que ambos estão solteiros.

Ao gshow, o ator disse: " A foto mostra apenas um beijo entre duas pessoas solteiras em um clima de confraternização, algo totalmente natural e sem mistério ", afirmou o ator.

Lucas fez questão de esclarecer que não existe nenhum romance entre os dois. " Ele é uma pessoa incrível. Não existe nenhum relacionamento entre nós, além de amizade ", destacou.

O ator e o influenciador participam atualmente da Dança dos Famosos, quadro exibido no programa Domingão com Huck. A competição tem reunido nomes de destaque da televisão e da internet.

Além do quadro de dança, Lucas vive o personagem Sardinha na novela Vale Tudo, exibida no horário nobre da Globo. O papel tem dado visibilidade ao artista, que já vinha chamando atenção em trabalhos anteriores.