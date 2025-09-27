Reprodução/Instagram/@fabianajustus Fabiana Justus conhece seu doador

Fabiana Justus, de 38 anos, revelou na última sexta-feira (26) que conheceu o doador responsável pelo seu transplante de medula óssea. A influenciadora, que passou por um tratamento contra leucemia mieloide aguda, compartilhou a novidade em suas redes sociais e descreveu o encontro como emocionante.

"Acabei de conhecer meu doador, gente. Juro, tive que respirar fundo antes de vir aqui compartilhar isso com vocês, porque foi muita emoção. Não dá nem para descrever… eu mal consegui me conter", disse.

A filha de Roberto Justus revelou que o doador tem um filho da mesma idade que o seu, o que tornou o encontro ainda mais simbólico e emocionante para ela. Fabiana contou que ficou profundamente tocada ao conhecê-lo pessoalmente e fez questão de expressar sua gratidão pelo gesto altruísta que salvou sua vida. Segundo ela, o momento foi marcado por muita emoção e significado, tanto para ela quanto para sua família.





"Sim, ele é mesmo americano, jovem, e tem um filho da mesma idade do meu. Gente, eu não sei explicar o que estou sentindo. Só queria dividir isso com vocês, que acompanharam todo esse processo desde o início. Vocês rezaram tanto por mim, mandaram tanta energia boa… E agora, mais uma etapa que venho compartilhar. Obviamente, acabei de conhecê-lo e não posso dar detalhes, porque preciso respeitar a privacidade dele", contou.

Por fim, ela contou que o doador ficou visivelmente sem jeito ao receber seu agradecimento, demonstrando ser uma pessoa do bem, com um gesto genuinamente altruísta.

"Foi algo muito especial, muito emocionante, tanto para mim quanto para o meu marido, que estava presente. Agradecer, pessoalmente, a quem salvou minha vida… é algo que não tem preço. Ele é uma pessoa do bem, com um coração gigante. Fez isso de coração, sem esperar nada em troca. Ficava até sem graça quando a gente falava em gratidão, em como ele tinha feito uma boa ação. Ele realmente ficou sem jeito… Simplesmente fez o bem, e isso é inexplicável", reiterou.

Luta contra Leucemia

Fabiana Justus revelou, em janeiro de 2024, que havia sido diagnosticada com leucemia. Dois meses depois, a influenciadora iniciou sessões de quimioterapia, além de outros tratamentos. Em abril de 2024, recebeu alta após realizar o transplante de medula óssea.

Já em março de 2025, ela passou a utilizar corticoides como parte do tratamento, visando reduzir os efeitos colaterais do transplante.