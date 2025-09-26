A empresária de Maiara e Maraisa, Rosimere Nogueira, fez revelações sobre o início da carreira das sertanejas. Ela contou que as irmãs passaram por muitas dificuldades em Goiânia (GO). Rosi revelou que Marrone, da dupla com Bruno, foi crucial para a arrancada da vitória das irmãs.
A profissional chegou a revelar que a dupla passou por enormes problemas e que quase foram embora de Goiânia, pois, precisavam de apoio:
“Nós vamos embora, não temos onde morar... Não, não, não. Vocês vão lá para casa, eu vou dar um jeito. Eu precisava de alguém para me ajudar nessa. Aí eu pensei: ‘Olha, eu mostrei as meninas para o Jorge, e ele até falou assim: "Eu quero porcentagem nesse projeto".' Só que depois a gente não se falou mais", disse.
Jorge, da dupla com Mateus, também deu a mão para as cantoras.
"Aí ele disse: ‘Pera aí que vou ligar para o Jorge. Vai ter show nosso no próximo final de semana, e vou encontrar a Rosi. Vamos conversar'", revelou ao tem Base Podcast.
Rosimere também contou sobre as dificuldades que enfrentaram no início:
"A gente ficava três dias na casa do Marrone para poder comer. Passamos muita dificuldade em Goiânia, sim. Foram o Jorge, o tio e o Raimundo que bancaram nosso primeiro DVD. A gente teve muita ajuda nesse começo", revelou.
Marrone chegou a comprar ingressos do camarote dos shows de Maiara e Maraisa, para que, mesmo sem plateia, elas tivessem a possibilidade de pagar os músicos da banda.
Maiara e Maraisa chamam Jorge de "pai". Isso porque o cantor, com duas outras pessoas, pagou o primeiro DVD das famosas, além de acreditar no potencial das sertanejas. "O Jorge continuou dando aquela freada para a gente não entrar em qualquer lugar", disse a empresária.