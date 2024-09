Reprodução Karoline Lima diz receber ameaças da torcida do Flamengo após romance com Léo Pereira

A influenciadora Karoline Lima fez um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira (24), relatando ter recebido ameaças de torcedores do Flamengo . De acordo com ela, a situação ocorre desde que o romance com o jogador Léo Pereira se tornou público.

Nos Stories do Instagram, a mãe de Cecília utilizou a ferramenta de caixinha de perguntas para interagir com os seguidores. Uma das mensagens enviadas por desconhecidos a questionava sobre os ataques de torcedores rubro-negros.

"Vou começar a expor mesmo para vocês entenderem o que rola. Pessoas assim NÃO REPRESENTAM a torcida do Fla", iniciou.

Na sequência, a modelo exibiu comentários de ódio direcionados a ela e ao jogador Léo Pereira. "Se na torcida organizada do Flamengo tivesse bandido de verdade, esses dois aqui já estariam mortos", escreveu um usuário do Bluesky.

Em outra publicação, o internauta reforça a ameaça contra a vida do casal. "Só foi ele começar a comer essa p*tinha maria-chuteira que ele ficou uma m*rda dentro de campo. EU QUERO A MORTE DO LÉO PEREIRA E DA KAROLINE URGENTEMENTE", diz o comentário.

Karoline Lima e Léo Pereira iniciaram o romance em dezembro de 2023, após relações conturbadas com os respectivos ex-parceiros. A modelo namorou e tem uma filha com o jogador do Real Madrid Éder Militão, atleta que se casou recentemente com Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira, com quem tem dois filhos.

