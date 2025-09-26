Reprodução/ Instagram @joseloreto José Loreto como Chorão

José Loreto, de 41 anos, se tornou assunto em plataformas de interação virtual nesta sexta-feira (26). Isso porque veio a público convidar os fãs para participarem das gravações de "Se não eu, quem vai fazer você feliz?", longa-metragem no qual interpretará o musicista Chorão (1970-2013).

"Salve Família, convoco todos os fãs do Charlie Brown Jr para um momento único. Tenho a honra de interpretar o Chorão, o cara que cantava o que milhões sentiam e não sabiam dizer. Estou completamente dedicado e possuído por esse artista, tenho certeza que vcs vão entender ao presenciarem esse momento histórico", começou.





"Dia 1º de outubro vamos gravar cenas de show para o filme na Audio. Além da gravação que o público também fará parte, vamos ter o show do DZ6 - artista oficial Charlie Brown Jr., que vai fazer vocês sentirem a energia que marcou a vida de muitos de nós… Skatebord na veia, Rock and Roll até a alma, quem estará presente marca os amigos e faz barulho", completou.

Saiba mais

José Loreto está mergulhado em um novo desafio profissional. O ator tem se dedicado intensamente às filmagens de "Se não eu, quem vai fazer você feliz?", cinebiografia inspirada no livro homônimo de Graziella Gonçalves, viúva do cantor Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., que faleceu em março de 2013.

De acordo com informações do Instituto Médico Legal divulgadas na época, Chorão morreu aos 42 anos em decorrência de uma overdose, com o quadro agravado por problemas cardíacos preexistentes.

Na produção, Loreto dará vida ao artista. “Estou vivendo um sonho de viver uma vida que foi feita de sonhos… Obrigado Chorão", declarou o ator ao celebrar sua escolha para o papel.

A direção do longa está nas mãos de Hugo Prata e Felipe Novaes, enquanto o roteiro é assinado por Duda de Almeida. A produção é da Bravura Cinematográfico.

De volta à TV

Além do cinema, Loreto também fez uma rápida aparição na novela das sete "Dona de Mim", exibida em agosto. Ele reviveu Lui Lorenzo, personagem originalmente criado para "Vai na Fé", novela exibida em 2023. Ambas as tramas são de autoria da roteirista Rosane Svartman.