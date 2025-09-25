Reprodução/Twitter/X Comentário de Virginia em fotos de Vini Jr gera onda de reações na web

Virginia Fonseca , de 26 anos, chamou atenção ao comentar fotos do jogador Vini Jr., de 25 anos, publicadas nesta quinta-feira (25). O atleta exibiu o look de uma grife francesa, e a influenciadora não deixou passar em branco.

Virginia escreveu apenas “ Nuuu ”, expressão popular em Minas Gerais e em regiões do Centro-Oeste. A gíria é usada para demonstrar surpresa ou elogio e foi interpretada como um sinal de intimidade.

Seguidores da influenciadora e do jogador repercutiram o comentário. “ Acho que nunca torci tanto para um relacionamento dar certo, do que estou torcendo pela Virginia e pelo Vini Jr ”, publicou uma fã no X, antigo Twitter.

Outro internauta destacou o alcance da mensagem: “ O comentário dela tendo mais comentários do que a foto ”.

Entre as reações, também houve espaço para provocações. “ Tá fazendo isso porque o Zé tá postando foto com ❤️ da Ana Castela. Ela não vai ficar por baixo nunca, difícil vai ser o Vini assumir ela ”, escreveu uma usuária.