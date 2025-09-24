Reprodução/X Fãs lotam redes do Coldplay após flagrante embaraçoso de CEO

Kristin Cabot, executiva de recursos humanos da empresa de tecnologia Astronomer, foi filmada abraçando Andy Byron, então CEO da companhia, em um show do Coldplay em julho, no Gillette Stadium, em Boston. O episódio gerou especulações de traição após a reação constrangida dos dois no telão.

Em informação ao The Times, uma fonte revelou que o marido de Kristin, Andrew Cabot, também estava no mesmo show, acompanhado de uma mulher que hoje é sua namorada.

“ Eles estavam separados e vivendo em casas diferentes há algumas semanas. Foi amigável ”, afirmou a fonte.

Separação e repercussão pública

A fonte explicou ainda que Kristin não tentou se esconder.

“ Kristin não estava escondendo nada, não sabe por que abaixou a cabeça. Ela sabia que era inapropriado agir daquela forma com o chefe sendo chefe de RH, mas o relacionamento era apenas uma grande amizade .”

Chris Martin, vocalista do Coldplay, chegou a brincar com a cena ao dizer: “ Ou eles estão tendo um caso ou são apenas muito tímidos ”. O vídeo viralizou no TikTok, acumulando dezenas de milhões de visualizações e inspirando até produtos vendidos em plataformas como o Etsy.

Após o episódio, Byron pediu demissão em 19 de julho, e dias depois Kristin também deixou a empresa. No mês seguinte, em 13 de agosto, Kristin entrou com pedido de divórcio em Portsmouth, New Hampshire. Andrew Cabot, de 61 anos, é CEO da Privateer Rum e membro de uma das famílias mais ricas de Boston, avaliada em US$ 15,4 bilhões.

A fonte contou que Byron também estava separado da esposa, Megan Kerrigan Byron, que retirou o sobrenome do perfil no Facebook e desativou a página após o caso. O casal tem dois filhos, e ela trabalha como professora em Massachusetts.

Kristin, de 52 anos, trabalhou por mais de duas décadas em publicidade antes de migrar para o setor de tecnologia em 2016. Desde o episódio, enfrenta ameaças e se afastou da vida pública. “ Ela não acreditava que isso pudesse virar uma história global. O nível de crueldade foi inimaginável ”, disse a fonte.