Reprodução/Instagram Bruna Marquezine

Bruna Marquezine escolheu a Itália como seu destino para as férias. A atriz fez questãod e registrar cada momento do passeio e compartilhar com os seguidores em suas redes sociais. Ela aproveitou a folga na agenda para curtir o momento ao lado dos amigos Sasha e João Figueiredo.



"Dolce far niente. Puglia, setembro de 2025", escreveu na legenda.





Trio passou quatro dias na região de Puglia em hotel de luxo perto de praias paradisíacas. A hospedagem aconteceu no Rocco Forte Masseria Torre Maizza, cuja diária chega a R$ 29.772, incluindo café da manhã.

Entre os registros, Bruna aparece nadando ao lado de Sasha e curtindo a piscina do resort. O clima descontraído também marcou cliques românticos sob o sol com o marido, além de fotos explorando o litoral italiano.

João Lucas compartilhou em sua conta imagens da mesma viagem. O cantor publicou registros saltando de pedras em direção ao mar azul e degustando pratos típicos da culinária italiana.



