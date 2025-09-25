Reprodução/ Instagram @maisa Maisa Silva

Maisa, de 23 anos, usou as redes sociais para responder a pergunta de um internauta. Na ocasião, ele questionava a atriz e apresentadora sobre se opor a pedidos feitos por fãs para tirar fotos com ela.



"Você se importa se pedir foto?", indagou. Por meio do X, antigo Twitter, a jovem artista negou, mas ressaltou que, em determinadas situações, se importa, sim, em fazer o clique e explicou quais são elas.

"Só [me importo] se eu tiver comendo, chorando ou beijando. De resto, de boa. Eu acho que tudo é o jeito que a pessoa pede, sabe? Geralmente as pessoas são bem-educadas comigo", respondeu.

Muitos internautas concordaram com a intérprete, alegando que as situações expostas por ela realmente são pessoais e não caberiam que ela fosse fotografada. Já outros defendem que, às vezes, o fã tem só uma oportunidade e ela, enquanto pessoa pública, poderia aceitar o pedido e tirar a foto.

Relembre os papéis

Em julho de 2025, Maisa se despediu de "Garota do Momento", que marcou a estreia dela em novelas na TV Globo. Antes dessa fase, a atriz ganhou destaque no SBT ao interpretar personagens marcantes em produções voltadas ao público jovem, como Valéria, em "Carrossel", e Juju Almeida, em "Carinha de Anjo".

Na trama exibida pela TV Globo, Maisa deu vida à antagonista Bia Alencar. A novela, bem recebida tanto pela crítica quanto pelo público, conquistou uma indicação ao Seoul International Drama Awards — premiação sul-coreana que reconhece as produções televisivas de maior destaque ao redor do mundo.

Na gigante do streaming, ela dividiu o protagonismo de "De Volta aos 15" com Camila Queiroz. Maisa assumia a personagem Anita na fase jovem, ambientada em 2006. Já Camila defendia o mesmo papel, mas na fase adulta, em 2021.