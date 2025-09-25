Will Smith completa 57 anos de idade nesta quinta-feira (25). Conhecido pela atuação em produções de sucesso da indústria cinematográfica, o ator tem uma trajetória inusitada no meio artístico. O iG Gente separou 5 curiosidades sobre ele. Confira:
Tinha medo de nadar
Embora tenha protagonizado vários filmes de ação, o ator desenvolveu receio de uma atividade física específica: o nado. Isso ocorreu após as gravações de "Depois da Terra" , em 2013.
Em 2020, superou a fobia ao mergulhar em uma atração do Discovery Channel, intitulada "Will Smith: Off the Deep End" , na qual nadou ao lado de um dos maiores predadores do mundo marinho, os tubarões.
Quase virou ícone da ficção científica
Kaenu Reeves caiu tão bem no papel de Neo, da franquia "Matrix" , que ninguém poderia imaginar que a primeira opção para o personagem era justamente Will.
Smith foi sondado, mas negou e já afirmou que não se arrepende, mesmo com o sucesso estrondoso das produções.
Estilista?
Em 2019, o artista surpreendeu ao se lançar no mundo da moda, com uma marca própria. Tratava-se de "Bel-Air Athletics" , com roupas inspiradas no seriado "Um Maluco No Pedaço", protagonizado por ele. À época, as peças podiam ser adquiridas por valores que iam de R$ 32 a R$ 495.
À beira da falência
Em 1990, o astro de Hollywood acumulou uma dívida de US$ 2,8 milhões (cerca de R$ 15,1 milhões na cotação atual). Foi para quitar esta pendência que ele aceitou ser o protagonista de "Um Maluco No Pedaço" . No Brasil, a sitcom foi exibida pelo SBT.
Perito no cubo mágico
Durante as preparações para o filme "À Procura da Felicidade" , lançado em fevereiro de 2007, ele aprendeu a resolver o cubo mágico em menos de um minuto. O recorde do ator para solucionar o brinquedo foi de 55 segundos.