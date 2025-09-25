Reprodução/ TV Globo Will Smith no "Fantástico"

Will Smith completa 57 anos de idade nesta quinta-feira (25). Conhecido pela atuação em produções de sucesso da indústria cinematográfica, o ator tem uma trajetória inusitada no meio artístico. O iG Gente separou 5 curiosidades sobre ele. Confira:

Tinha medo de nadar

Embora tenha protagonizado vários filmes de ação, o ator desenvolveu receio de uma atividade física específica: o nado. Isso ocorreu após as gravações de "Depois da Terra" , em 2013.

Em 2020, superou a fobia ao mergulhar em uma atração do Discovery Channel, intitulada "Will Smith: Off the Deep End" , na qual nadou ao lado de um dos maiores predadores do mundo marinho, os tubarões.





Quase virou ícone da ficção científica

Divulgação 'Matrix 4'%3 Keanu Reeves como Neo

Kaenu Reeves caiu tão bem no papel de Neo, da franquia "Matrix" , que ninguém poderia imaginar que a primeira opção para o personagem era justamente Will.

Smith foi sondado, mas negou e já afirmou que não se arrepende, mesmo com o sucesso estrondoso das produções.

Estilista?

Reprodução/ Instagram @willsmith Will Smith

Em 2019, o artista surpreendeu ao se lançar no mundo da moda, com uma marca própria. Tratava-se de "Bel-Air Athletics" , com roupas inspiradas no seriado "Um Maluco No Pedaço", protagonizado por ele. À época, as peças podiam ser adquiridas por valores que iam de R$ 32 a R$ 495.

À beira da falência

Reprodução/Adoro Cinema Will Smith em "Um maluco no pedaço",

Em 1990, o astro de Hollywood acumulou uma dívida de US$ 2,8 milhões (cerca de R$ 15,1 milhões na cotação atual). Foi para quitar esta pendência que ele aceitou ser o protagonista de "Um Maluco No Pedaço" . No Brasil, a sitcom foi exibida pelo SBT.

Perito no cubo mágico

Durante as preparações para o filme "À Procura da Felicidade" , lançado em fevereiro de 2007, ele aprendeu a resolver o cubo mágico em menos de um minuto. O recorde do ator para solucionar o brinquedo foi de 55 segundos.

Assista:



