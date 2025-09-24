Reprodução/ Instagram @cissaguimaraes Cissa Guimarães e Rafael Mascarenhas

Cissa Guimarães, de 68 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (24), dia em que o filho, Rafael Mascarenhas, faria 34 anos, para prestar uma homenagem póstuma ao caçula, que morreu aos 18 anos, em 2010, quando foi atropelado.

"Meu amado filho Rafael! Te celebro todos os dias, mas hoje é seu aniversário, o abençoado dia que você chegou para todos nós! Celebraremos aqui neste plano sua vinda, mas sei que o céu estará em festa para esse Anjo de Luz que merece todo nosso amor e gratidão", começou.





"Feliz aniversário filho, estamos aqui, nossa família e todos mais que te amam eternamente! Paz, Luz, Amor e toda minha gratidão por tanto aprendizado", acrescentou a apresentadora do "Sem Censura", exibido na TV Brasil.

Em seguida, Guimarães aproveitou para agradecer o caçula pelo período em que eles estiveram juntos. "Salve Rafael! Muita luz de Rafa para todos nós! Obrigada, meu Anjo, te amo infinitamente", concluiu a ex-contratada da Rede Globo.

Para acompanhar o texto póstumo, Cissa publicou um vídeo com várias lembranças ao lado de Mascarenhas. O vídeo ultrapassou a marca de 67 mil visualizações, recebendo mais de sete mil curtidas, em menos de seis horas após a postagem.

Nos comentários, ela recebeu o apoio de vários famosos da classe artística. "Céu em festa", declarou a jornalista esportiva Fernanda Gentil. "Amor eterno", acrescentou a comunicadora Sabrina Sato. "Salve", disse a atriz Kelzy Ecard.

Saiba mais

O acidente do filho de Cissa Guimarães ocorreu na madrugada do dia 20 de julho de 2010. Na ocasião, ele andava de skate em um túnel no qual não poderia haver tráfego de veículos, já que estava fechado. Rafael era o caçula. Além dele, Cissa teve Thomaz Velho e João Velho.