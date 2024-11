Reprodução/Globo Mônica Martelli

A atriz Mônica Martelli fez revelações surpreendentes durante uma participação no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck . Durante a conversa, Martelli contou sobre um momento peculiar envolvendo um ex-parceiro sexual, que justificou não fazer sexo oral nela com uma desculpa inesperada.

"O pior [ex-parceiro] foi um que falou: 'Cara, eu acho que chupar é coisa de mulher mesmo'", disse a atriz, causando espanto em Tatá. A apresentadora reagiu incrédula: "O cara falou isso para não te chupar?" Mônica apenas confirmou, arrancando risos e expressões de surpresa da plateia.





Ainda no programa, a atriz compartilhou outros detalhes sobre as preferências e experiências íntimas. Mônica afirmou que não gosta de "sexo rápido", explicando que precisa de mais tempo para aproveitar a experiência. "Eu preciso demorar um tempo", comentou, de forma descontraída.

Além disso, Mônica admitiu curtir sexo anal: "Já deixei explorar tudo", afirmou sem rodeios. Sobre outras experiências, a atriz revelou que nunca contratou profissionais do sexo e também nunca teve relações com uma mulher, dizendo não sentir curiosidade nesse sentido. Quando questionada por Tatá se engole esperma, Martelli deu uma resposta sincera: "Tudo depende da pessoa e do dia. Se o homem merecer, a gente engole", declarou, mais uma vez arrancando risadas.