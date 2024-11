Reprodução/Globo Tata Werneck

Tatá Werneck compartilhou uma história curiosa sobre sua vida íntima no programa Lady Night. Durante uma conversa descontraída com a atriz Mônica Martelli , a humorista relembrou um episódio marcante envolvendo um parceiro sexual e não poupou o bom humor para narrar o momento.





Ao responder sobre as “piores coisas que já ouviram durante o sexo”, Tatá revelou que o homem em questão tinha um pênis pequeno e usou um termo peculiar para se referir ao órgão. “Estava lá com ele [durante a transa] e ele falou: ‘Vai, senta na minha piroquinha’. Isso é verdade mesmo, tá?”, contou ela, arrancando gargalhadas da plateia e da convidada.

Mônica, por sua vez, brincou com o comentário. “A pessoa já dá o aviso antes, né?”, disse, tentando aliviar o clima para o suposto ex-parceiro de Tatá. A apresentadora, no entanto, continuou com seu relato sincero: “Eu estava sentando e tentando achar [o pênis dele]...”. Em uma edição anterior do programa, ela recebeu o marido, Rafa Vitti, que não economizou nos elogios ao destacar as habilidades da humorista no sexo oral.