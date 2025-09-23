Ana Paula Siebert conta que filha vende cookies e milk-shakes

Ana Paula Siebert, de 37 anos, revelou que a filha de 5 anos começou a vender cookies e milk-shakes no condomínio para juntar dinheiro e realizar um sonho. A influenciadora contou que a iniciativa surgiu depois que a menina demonstrou vontade de comprar itens de acampamento.
A revelação foi feita nos stories do Instagram, onde Siebert compartilhou detalhes da nova fase da filha. Ela explicou que a pequena está aprendendo na prática o valor do esforço financeiro e como funciona o processo de guardar para conquistar algo.
“ Vocês sabem que eu achei super engraçado, porque ontem todo mundo ficou me perguntando sobre quando a Vicky quebrou o cofrinho… Muita gente quis saber o que a Vicky quer fazer com aquele dinheiro ”, contou Ana Paula. Segundo ela, a ideia surgiu após uma visita a uma loja de esportes.
A influenciadora relatou que a filha se encantou com uma barraca gigante durante um passeio em uma loja.
“ Esses dias, fomos na Decathlon e lá tinha uma barraca gigante de acampamento, enorme. E ela chorou porque queria aquela barraca. Vou postar uma foto para vocês verem ”, disse.
Ana Paula explicou que, naquele momento, não foi possível atender ao pedido.
“ Expliquei para ela: ‘Filha, hoje viemos comprar o patinete e uma quadrinha de basquete, porque o patinete antigo tava pequeno. Mas a barraca não vamos levar, é muito cara’ ”, declarou.
A solução encontrada foi prometer a compra da barraca em uma data especial, mas com uma condição: a filha ficaria responsável pelos acessórios, como colchonete, lanternas e fogueira de brinquedo. Determinada, a menina começou a guardar moedas e a vender guloseimas.
“ Ela está focada, guardando cada moedinha bonitinha, planejando comprar tudo com esforço próprio ”, disse Ana Paula. A influenciadora também contou que a filha quer envolver toda a família na experiência. “ Ela quer que a família inteira durma na barraca, com todos os netos! Então vai precisar de vários sacos de dormir, lanternas, fogueira… tudo que faz parte da aventura ”.