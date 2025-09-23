Reprodução Instagram @claramaia_ Clara Maia passa por parto emergencial

A influenciadora Clara Maia relatou nesta terça-feira (23) que os filhos gêmeos nasceram de forma prematura após complicações causadas pela síndrome da transfusão feto-fetal (STFF). Túlio, que veio ao mundo com 995 gramas, não resistiu. Theo, que nasceu com 680 gramas, está internado na UTI neonatal.

O desabafo foi publicado no Instagram da influenciadora. Clara detalhou a gravidade da condição e contou que acompanhava a gestação de forma constante.

" Informações sobre o que aconteceu: eles tiveram a STFF. A síndrome da transfusão feto-fetal é uma condição grave que afeta gêmeos idênticos que partilham uma placenta, causando um desequilíbrio no fluxo sanguíneo entre eles ", explicou.

A influenciadora esclareceu que o quadro surgiu de forma repentina.

" Um feto, o doador, doa excesso de sangue, ficando desnutrido, enquanto o outro, o receptor, recebe demasiado sangue, sobrecarregando o coração. Ou seja, ambos entram em sofrimento, tanto quem doa quanto quem recebe. No nosso caso, ela foi aguda, isso significa que foi uma hora pra outra. Não tivemos nem chance de tentar a cirurgia a laser ", disse.

Relato sobre nascimento e luta de Theo

Clara explicou que os exames não indicavam problemas até o momento do parto.

" Todos os exames estavam perfeitos e fazíamos ultra a cada duas semanas. Acompanhando bem de perto ", contou.

A gestação terminou em uma cesariana de emergência, na 27ª semana.

" Túlio foi o receptor e nasceu com 995g, com o coração muito sobrecarregado, não resistiu. Theo foi o doador, nasceu com 680g. Está na UTI lutando pela vida ", relatou.

Clara é casada com André Coelho e já tem dois filhos gêmeos, José e João, que completaram um ano recentemente.



